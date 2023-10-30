31 EKİM (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

Yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 31 EKİM hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 31 EKİMhava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

31 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

01 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

31 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

01 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

31 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26 derece.

01 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

31 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30 derece.

01 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

31 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30 derece.

01 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

31 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

30 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28 derece.

31 Ekim 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

01 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27 derece.

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24 derece.