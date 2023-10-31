Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 31 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 31 Ekim takım oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

31 Ekim Salı MasterChef takım oyununu - dokunulmazlık hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Metin oldu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

.

MASTERCHEF 30 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,

Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican

3Ekim MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Ekim MasterChef takım oyununu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu henüz sona ermedi.

18. Hafta

1.eleme adayı:

2. eleme adayı:

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç