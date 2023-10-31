Kabine toplantısı sonrasında kameralar önüne geçen Erdoğan, bir halk konuşması yapmaya başladı. Peki, 31 EKİM KABİNE TOPLANTISI kararları Son Dakika! Bugünkü Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar…

31 EKİM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine kararlarını açıklıyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları:

-Türkiye her alanda güçlü olmak kendini geliştirmek zorundadır. Mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini iyi biliyoruz. Kimseye düşmanlık beslemeden ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin katettiği mesafeyi somut rakamlarla ortaya koyduk. Bu rakamlar kimin Cumhuriyete sahip çıktığını gösterdi. 100'üncü yıl etkinlikleri kutlamalar için bir referans teşkil edecek inanıyorum. Cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili yalan yanlış bilgiler yayarak milletin sırtında boza pişirenlere en güzel dersi verdik.

-Pazar günkü tablo Gazi'nin de vasiyetini yansıtmıştır. Mustafa Kemal, beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onu söyleyin demiş. Gazi'nin emanetine sahip çıkmak ülke çizmekle olur, onlar 85 milyona hizmetkarlık yapanlardır. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalardan biz kurtardık.

-Yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf kazanımları mahkum ettiler. Rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan eden bunlardır. Her 10 yılda bir milli iradeye kast edenler bunlardır. Anadolu insanlarını makarnacı, yobaz, göbeğini kaşıyan adam diye aşağılayan üniversitede kızlarımızı ağlatan kadınlarımızın hakkın gasbeden, darbe çığırtkanlığı yapan, depremzedelere oy tercihlerinden dolayı hakaret eden yine bunlardır. Bunların kim olduklarını gayet iyi biliyoruz. Cumhuriyet kutlamalarına bile nefret söylemi bulaştıran bu güruha izin vermeyeceğiz.

-Demokrasiden ve milli iradenin rehberliğinden sızmadık, siyasi ikballeri uğruna milleti kutuplaştıranlardan değil toplumu kucaklaştıranlardan olduk. Farklılıkları tehdit olarak görmeden herkesi aynı hedef etrafında topladık. Türkiye'ye tarihin en büyük kazanımlarını verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için çaba verdik. Yapamadıklarımız şüphesiz olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutlarken daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür, itibgarlıdır. Onca saldırıya rağmen bu hayali gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz.

BUGÜNKÜ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından basına yansıyan Kabine kararları...