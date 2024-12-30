31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

31 Aralık yarım gün mü? 2025 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar yılbaşı tatiline ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Yılbaşı tatili kaç gün ve 31 Aralık hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranıyor. Yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de 31 Aralık, resmi tatil değildir. Bu nedenle, 31 Aralık günü çalışma saatleri ve mesai düzeni her zamanki gibi normal şekilde uygulanır. Ancak, 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle, bazı işyerlerinde veya okullarda 31 Aralık günü yarım gün mesai yapılabilir ya da işverenin kararıyla tam gün izin verilebilir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl 28-29 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ve 31 Aralık'ın salı günü olması, çalışanlara yıllık izin kullanarak 5 günlük bir köprü tatil yapma fırsatı sunuyor.

Resmi tatil ise yalnızca 1 Ocak günü olarak belirlenmiştir. Bu durum, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'nda da açıkça ifade edilmiştir.