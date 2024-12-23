Yılbaşı öncesinde vatandaşlar, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını ve mesai saatlerinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. 31 Aralık yarım gün mü? sorusu, özellikle kamu kurumlarında çalışanlar ve özel sektör çalışanları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu tarihin resmi tatil kapsamında olup olmadığı ve çalışma düzenine dair detaylar haberimizde...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de 31 Aralık tarihi, genel olarak normal mesai günü olarak kabul edilmektedir ve resmi tatiller arasında yer almaz. Kamu kurumları ve özel sektörde çalışanlar, bu tarihte standart çalışma saatlerine uygun olarak görevlerine devam eder. Ancak işyerlerine bağlı olarak bazı kuruluşlar yarım gün mesai düzenlemesi yapabilir.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Özellikle yılbaşı öncesinde alışveriş yapmak veya seyahat planları oluşturmak isteyenler, 31 Aralık'taki çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Ancak resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu tarihte kamu kurumlarında ve özel sektör işyerlerinde tam gün mesai uygulanır. Çalışma saatleri, standart şekilde devam ederken, tatil düzenlemesi yalnızca 1 Ocak tarihini kapsar.