31 Aralık ve 1 Ocak'ta okul var mı? Yılbaşında okullar tam gün mü, yarım gün mü?

Yılbaşında okullar tam gün mü? 2025 yılı resmi tatil takvimine göre, yılbaşı tatili sadece 1 Ocak'ta olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 31 Aralık resmi tatil kapsamında değildir. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta okul var mı? Detaylar haberimizdedir…

YILBAŞINDA OKULLAR TAM GÜN MÜ?

31 Aralık Salı günü yarım gün tatil uygulanmayacak. Yılbaşından önceki gün olan 31 Aralık, resmi tatil günleri kapsamında değildir.

1 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL VAR MI?

1 Ocak, yeni yılın ilk günü olarak ülkemizde resmi tatildir. Bu özel gün, yılbaşı kutlamalarının ardından vatandaşların dinlenmesine ve yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmasına imkan tanır. Bu tarihte okullar da tatil olacaktır.