Özel günlerde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle birçok vatandaş tarafından 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu merak ediliyor. İnsanlar Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mü, ücretli mi sorusunu merak ederek 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Araştırmasını yapıyor. Peki, 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, yılbaşının gelmesi ile birlikte gündemde yerini aldı. 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve konuya ilişkin Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Sorularına da yanıt aranıyor. Peki, 31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Fakat aynı durum 31 Aralık tarihinde geçerli olmayacak yani buna göre 31 Aralık tarihinde toplu taşıma ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri yılbaşında bir gün olmak üzere vatandaşlara ücretszi hizmet verecek.