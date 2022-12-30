31 Aralık Terazi burcu yorumu! Terazi burcu günlük burç yorumları! Bugün terazi burcunu neler bekliyor? Bugünkü terazi burcu yorumu!

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31 ARALIK 2022 TERAZİ BURCU YORUMU



Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin.

TERAZİ BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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