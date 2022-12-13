Yılbaşına çok az zaman kala vatandaşlar arama motorlarında 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okul var mı, yok mu? 31 Aralık yarım gün mü? sorularına yanıt aradı. Peki, 31 Aralık tatil mi? Detaylar haberimizde yer alıyor.

2022 senesinin son ayı olan Aralık ayına girmemizle beraber vatandaşlar arama motorlarında 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okul var mı, yok mu? 31 Aralık yarım gün mü? soruları aratıldı. İşte tüm merak edilenler...

31 ARALIK TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık günü resmi tatil sayılmıyor bu nedenle 31 Aralık günü tatil değil.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili 31 Aralık gecesini 1 Ocak gününe bağlayan gecede kutlanmakta.