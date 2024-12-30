31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor?

Yılbaşı öncesi İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili olarak bir değişiklik kararı geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi. Peki, 31 Aralık Salıİstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor?

31 ARALIK SALIİSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN 16.00'DA KAPANIYOR?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/ özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."