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31 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste

31 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 31 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 31 Aralık 2024 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 31 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

RESMİ GAZETE YAYIMLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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