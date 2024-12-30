Yılbaşı hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak 2025 hangi gün olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. 1 Ocak okullar tatil mi ve 31 Aralık resmi tatil mi sorularına yanıt aranıyor. 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü yarım gün tatil uygulanmayacak. Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık, resmi tatil günleri kapsamında bulunmamaktadır.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak gününü kapsar ve süresi 1 gündür. 2025 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk gelmektedir ve bu tarih resmi tatil olarak kabul edilmektedir.