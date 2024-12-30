31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
31 Aralık resmi tatil mi ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. 2025 yılına sayılı günler kala yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği gündemde. 1 Ocak hangi gün ve 31 Aralık yarım gün mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak 2025 hangi gün olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. 1 Ocak okullar tatil mi ve 31 Aralık resmi tatil mi sorularına yanıt aranıyor. 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık Salı günü yarım gün tatil uygulanmayacak. Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık, resmi tatil günleri kapsamında bulunmamaktadır.
YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak gününü kapsar ve süresi 1 gündür. 2025 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk gelmektedir ve bu tarih resmi tatil olarak kabul edilmektedir.