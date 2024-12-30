Üye Girişi
Haberler
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor
Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
4 sanık, Narin Güran'ın babasına 48 bin lira ödeyecek
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Aralık resmi tatil mi ve kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. 2025 yılına sayılı günler kala yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği gündemde. 1 Ocak hangi gün ve 31 Aralık yarım gün mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak 2025 hangi gün olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. 1 Ocak okullar tatil mi ve 31 Aralık resmi tatil mi sorularına yanıt aranıyor. 31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü yarım gün tatil uygulanmayacak. Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık, resmi tatil günleri kapsamında bulunmamaktadır.

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak gününü kapsar ve süresi 1 gündür. 2025 yılında 1 Ocak, Çarşamba gününe denk gelmektedir ve bu tarih resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
img

Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
img

179 kişinin öldüğü uçak kazasından mucize kurtuluş! İşte ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
8 Aralık'tan sonra en kanlı saldırı! Başkente bomba yağdırdılar
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia
Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı
Banka promosyonu yeni asgari ücreti bile solladı
Jose Mourinho, yönetimin teklifini elinin tersiyle itti
Yönetimin şahane teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? 2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı? ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı? KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle! 1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025! SSK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.