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31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü?

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Yılın son günü olan 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık yarım gün mü araştırılmaktadır. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? İşte detaylar...

31 Aralık Pazar günü resmi tatiller arasında yer alıyor mu araştırılmaktadır. Resmi tatiller, Türkiye'de kanunlarla belirlenir ve genellikle ulusal bayramlar, anma günleri ve dini bayramlarda olur. 31 Aralık ise genellikle iş yerlerinin kendi insiyatifinde yarım gün ya da tam gün izin olarak değerlendirilir. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Detaylar haberimizde...

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Vatandaşlar tarafından yılın son günü olan 31 Aralık resmi tatil mi araştırılmaktadır. 31 Aralık günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Resmi Tatiller Gündem Yaşam Güncel Haberler

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