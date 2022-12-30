2023 yılı ve yılbaşının yaklaşması nedeniyle birçok kişi tarafından Yılbaşında PTT açık mı, kapalı mı? Sorusu merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 31 aralık PTT çalışıyor mu? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, 31 aralık PTT çalışıyor mu? Yılbaşında PTT çalışıyor mu? Yılbaşında PTT açık mı, kapalı mı?

31 aralık PTT çalışıyor mu? Sorusu, yılbaşında ilaç ihtiyacı olan birçok kişi tarafından merak edilen başlıca sorular arasında yerini alıyor ve akıllarda Yılbaşında PTT çalışıyor mu? Yılbaşında PTT açık mı, kapalı mı? Sorusunu bırakıyor. Peki, 31 aralık PTT çalışıyor mu? Yılbaşında PTT çalışıyor mu? Yılbaşında PTT açık mı, kapalı mı?

31 ARALIK PTT ÇALIŞIYOR MU?

2023 yılının yılbaşı gününün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle PTT çalışmayacak ve bu nedenle yılbaşında PTT açık olmayacak. Fakat 31 Aralık tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi sayesinde kargolar yarım gün olarak hizmet vermeye devam edecek. Fakat farklı kargo firmalarının Cumartesi günü için değişken çalışma saatleri bulunuyor. Bu konu hakkındaki detaylı bilgiyi kargo şirketi müşteri hizmetlerinden kolay bir şekilde edinebilirsiniz.