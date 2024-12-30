31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama)

"31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak?" sorusu, yılın son gününde eğitim öğretim planlamasını yapmak isteyen öğrenciler ve veliler tarafından sıkça merak ediliyor. 31 Aralık tarihi, Türkiye'de resmi tatil kapsamına girmediği için okullar normal şekilde açık olacak. Ancak, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi. Peki, 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK OKULLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Yılbaşı öncesi İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili olarak bir değişiklik kararı geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapanacağı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), İstanbulluların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı gecesi için şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi, ihtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. İETT, 31 Aralık'ta 832 farklı hatta 64 bin seferini sürdürürken yılbaşı gecesi buna ek olarak, 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenlendi. Geceleri kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer konuldu. İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.