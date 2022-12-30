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31 aralık kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı, kapalı mı?

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31 aralık kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı, kapalı mı?

2023 yılı ve yılbaşının yaklaşması nedeniyle birçok kişi tarafından Yılbaşında kargolar açık mı, kapalı mı? Sorusu merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 31 aralık kargolar çalışıyor mu? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, 31 aralık kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı, kapalı mı?

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31 aralık kargolar çalışıyor mu? Sorusu, yılbaşında kargo beklemekte olan birçok kişi tarafından merak edilen başlıca sorular arasında yerini alıyor ve akıllarda Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı, kapalı mı? Sorusunu bırakıyor. Peki, 31 aralık kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar çalışıyor mu? Yılbaşında kargolar açık mı, kapalı mı?

31 ARALIK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2023 yılının yılbaşı gününün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kargolar çalışmayacak ve bu nedenle yılbaşında kargolar açık olmayacak. Fakat 31 Aralık tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi sayesinde kargolar yarım gün olarak hizmet vermeye devam edecek. Fakat farklı kargo firmalarının Cumartesi günü için değişken çalışma saatleri bulunuyor. Bu konu hakkındaki detaylı bilgiyi kargo şirketi müşteri hizmetlerinden kolay bir şekilde edinebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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