2022 yılının bitmesine az bir vakit kala kullanıcılar 31 Aralık tarihinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

2023 yılı için geri sayım başladı. Yılbaşı için plan yapan vatandaşlar 31 Aralık tarihinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 31 Aralık resmi tatil mi? sorusu merak ediliyor. Peki, 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



1 Ocak - Pazar - Yılbaşı

1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos: Zafer Bayramı

2023 DİNİ TATİLLER TAKVİMİ

21 Nisan - 23 Nisan: Ramazan Bayramı

28 Haziran - 1 Temmuz: Kurban Bayramı

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

31 ARALIK HANGİ GÜN?

Yılbaşı, 31 Aralık gecesini 1 Ocak gününe bağlayan gecede kutlanmaktadır.31 Aralık cumartesi gününe denk gelmektedir.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Kullanıcılar tarafından "31 Aralık resmi tatil mi?" sorusu araştırılmakta. 1 Ocak tarihi resmi tatil sayılmasına rağmen Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık günü resmi tatil sayılmamaktadır.