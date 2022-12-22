31 Aralık hangi gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor?
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2022 yılının bitmesine az bir vakit kala kullanıcılar 31 Aralık tarihinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
2023 yılı için geri sayım başladı. Yılbaşı için plan yapan vatandaşlar 31 Aralık tarihinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. 31 Aralık resmi tatil mi? sorusu merak ediliyor. Peki, 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık 2022 hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...
1 Ocak - Pazar - Yılbaşı
1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos: Zafer Bayramı
21 Nisan - 23 Nisan: Ramazan Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz: Kurban Bayramı
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı, 31 Aralık gecesini 1 Ocak gününe bağlayan gecede kutlanmaktadır.31 Aralık cumartesi gününe denk gelmektedir.
Kullanıcılar tarafından "31 Aralık resmi tatil mi?" sorusu araştırılmakta. 1 Ocak tarihi resmi tatil sayılmasına rağmen Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 31 Aralık günü resmi tatil sayılmamaktadır.