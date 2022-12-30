2023 yılı ve yılbaşının yaklaşması nedeniyle birçok kişi tarafından Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı? Sorusu merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 31 aralık eczaneler çalışıyor mu? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, 31 aralık eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı?

31 aralık eczaneler çalışıyor mu? Sorusu, yılbaşında ilaç ihtiyacı olan birçok kişi tarafından merak edilen başlıca sorular arasında yerini alıyor ve akıllarda Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı? Sorusunu bırakıyor. Peki, 31 aralık eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşında eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşında eczaneler açık mı, kapalı mı?

31 ARALIK ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

2023 yılının yılbaşı gününün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Eczaneler çalışmayacak ve bu nedenle yılbaşında Eczaneler açık olmayacak. 31 Aralık tarihinin de Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Eczaneler yine kapalı olacak. Bölgeniz içerisinde hizmet vermekte olan nöbetçi eczaneler ile birlikte hizmet almaya devam edebilirsiniz.