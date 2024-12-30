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31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı?

31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı?
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Yılın son gününde yatırımcılar, Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık'ta borsaların durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, 31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? İşte detaylar!

31 Aralık'ın işlem günü olması, yatırımcıların yılın son günü işlemlerine devam edebileceği anlamına geliyor. Birçok kişi, 31 Aralık'ta borsaların açık olup olmadığını merak ediyor. Borsalar açık mı? 1 Ocak'ta borsalar kapalı mı? 31 Aralık'ta borsada işlem yapılır mı? sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, 31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK BORSALAR AÇIK MI?

Türkiye'de Borsa İstanbul dahil olmak üzere borsalar, 31 Aralık tarihinin resmi tatil olmaması nedeniyle genellikle açık olur ve normal işlem saatleri uygulanır.

BORSA İSTANBUL YILBAŞI ÖNCESİ AÇIK MI?

31 Aralık tarihi, Türkiye'de resmi tatil olmadığından, Borsa İstanbul'da işlemler normal işlem saatleri içinde devam eder. Bu kapsamda:

Pay piyasası (hisse senetleri),

Vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP),

Borçlanma araçları piyasası gibi tüm piyasalarda işlem yapılabilir.

Ancak yıl sonu olması nedeniyle, bazı işlemler ve veri güncellemeleri yılın son saatlerinde kapatılabilir. Bu durum, özellikle yatırım fonları ve portföy yönetim şirketlerinin yılsonu bilanço hesaplamalarını etkileyebilir.

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