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31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı?

31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı?
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31 Aralık tarihi yaklaştıkça, yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan biri de "31 Aralık borsa yarım gün mü?" oluyor. Türkiye'de Borsa İstanbul (BİST), bu tarihte normal çalışma düzenine devam ediyor ve tam gün hizmet veriyor.

31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil kapsamında olmadığı için Borsa İstanbul, alışılmış işlem saatleriyle açık olacak. Yatırımcılar bu tarihte işlemlerini herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekleştirebilecek. Ancak, yılbaşı tatili sebebiyle 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında yer aldığı için Borsa İstanbul kapalı olacak. Yıl sonu işlemlerini planlayan yatırımcılar için "31 Aralık borsa açık mı?" sorusunun yanıtı oldukça önemli oluyor. Peki, 31 Aralık borsa yarım gün mü?

31 ARALIK BORSA YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de yıl sonu dönemi yatırımcılar için kritik bir süreçtir. 31 Aralık tarihi, resmi tatil olmadığından borsa işlemleri tam gün devam eder.

31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı?

31 ARALIK'TA BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul'un resmi çalışma saatleri çerçevesinde, 31 Aralık günü sabah seansından kapanış seansına kadar işlem yapılabilir. Ancak, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta borsa işlemleri durdurulacak.

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