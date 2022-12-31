31 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 31 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:45 Dizi 03:45 Hangimiz Sevmedik 06:10 Kalk Gidelim 09:35 Hayallerinin Peşinde 10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 13:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16:30 Örümcek Adam: Eve Dönüş 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

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