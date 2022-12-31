31 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
31 Aralık 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:45 Kayakla Atlama Dünya Kupası
02:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
05:00 Snooker: İngiliz Açık
06:30 72
07:30 72
08:30 72
09:30 72
10:30 The Minute
10:35 Kayakla Atlama: Dört Tepe
11:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
17:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
19:30 Kayaklı Koşu: Tour De Ski
20:55 The Minute
21:00 Kayakla Atlama: Dört Tepe
21:45 Kayakla Atlama Dünya Kupası
23:00 Bisiklet: Fransa Turu