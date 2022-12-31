31 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 31 Aralık 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 Beşiktaş - A. Demirspor 03:30 B. Giresunspor - Gaziantep Fk 05:15 Süper Lig Haftanın Golleri 05:30 Dg Sivasspor - Galatasaray 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Gamer 09:00 Trabzonspor - Samsunspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Beinspired 12:00 Süper Lig Haftanın Golleri 12:15 1. Lig Haftanın Golleri 12:30 Fenerbahçe - Adanaspor 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 1. Lig Haftanın Golleri 14:30 Galatasaray - Ankaragücü 15:00 Antalyaspor - Fenerbahçe 15:30 Konyaspor - Sivasspor 16:00 Beşiktaş - A. Demirspor 18:00 Dg Sivasspor - Galatasaray 20:00 Süper Lig Maç Özetleri 21:00 Final 22:30 Taraftar 23:30 İstatistik Bankası Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Galatasaray Sivasspor Beşiktaş TV Haberler

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