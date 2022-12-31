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31 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

31 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

31 Aralık 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Beşiktaş - A. Demirspor

03:30 B. Giresunspor - Gaziantep Fk

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 Dg Sivasspor - Galatasaray

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Gamer

09:00 Trabzonspor - Samsunspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Beinspired

12:00 Süper Lig Haftanın Golleri

12:15 1. Lig Haftanın Golleri

12:30 Fenerbahçe - Adanaspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Galatasaray - Ankaragücü

15:00 Antalyaspor - Fenerbahçe

15:30 Konyaspor - Sivasspor

16:00 Beşiktaş - A. Demirspor

18:00 Dg Sivasspor - Galatasaray

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Final

22:30 Taraftar

23:30 İstatistik Bankası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Galatasaray Sivasspor Beşiktaş TV Haberler

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