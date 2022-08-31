31 Ağustos Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ağustos Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

31 Ağustos Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 31 Ağustos Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 31 Ağustos Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 31 Ağustos 2022 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Hint Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü HintMutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Samosa

- Masala Dosa

- Palak Paneer

- Murgh Makhani

- Madras

- Biryani

- Gulab Jamun

31 AĞUSTOS MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Hint Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

31 AĞUSTOS HİNT MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

31 Ağustos Masterchef Hint Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Samosa kazananı : KIRMIZI TAKIM

Masala Dosa kazananı : KIRMIZI TAKIM

Palak Paneer kazananı : MAVİ TAKIM

Murgh Makhani kazananı : MAVİ TAKIM

Madras kazananı : MAVİ TAKIM

Biryani kazananı : MAVİ TAKIM

Gulab Jamun kazananı : KIRMIZI TAKIM