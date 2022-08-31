31 Ağustos Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ağustos Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
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31 Ağustos Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 31 Ağustos Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 31 Ağustos Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 31 Ağustos 2022 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Hint Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü HintMutfağı oldu.
Günün menüsündeki yemekler:
- - Samosa
- - Masala Dosa
- - Palak Paneer
- - Murgh Makhani
- - Madras
- - Biryani
- - Gulab Jamun
Bugün Hint Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.
31 Ağustos Masterchef Hint Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:
- Samosa kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Masala Dosa kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Palak Paneer kazananı : MAVİ TAKIM
- Murgh Makhani kazananı : MAVİ TAKIM
- Madras kazananı : MAVİ TAKIM
- Biryani kazananı : MAVİ TAKIM
- Gulab Jamun kazananı : KIRMIZI TAKIM
SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım MAVİ TAKIM oluyor. Birazdan kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.