31 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Ağustos tarihli bölümünde kim birinci oldu, çeyrek altın ödülünü kim kazandı? Bu soruların yanıtları merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altın kazananı hakkında detaylar haberimizde.

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün seyircisiyle buluşuyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği yarışmada bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta'da bugün kim çeyrek altın kazandı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.