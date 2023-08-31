31 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı töreni kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa icra edildi. Merak edilenler arasında ise 31 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? soruları yer aldı.