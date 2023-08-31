31 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?
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Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı töreni kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa icra edildi. Merak edilenler arasında ise 31 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu? soruları yer aldı.
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında tanıtıldı. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen "100. Yıl Marşı", Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi. Peki, 31 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?
31 AĞUSTOS BANKALAR AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından resmi tatil sona erdi. 31 Ağustos Perşembe günü bankalar hizmet vermeye devam ediyor.
31 AĞUSTOS TATİL Mİ?
31 Ağustos resmi tatil değildir. Bu nedenle kurumlar tam gün çalışmaya devam etmektedir.