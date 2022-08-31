31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Teknik Analiz
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Hollanda Eredivisie Özetler
09:40 Portekiz Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Seri A Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Kanada - Türkiye
16:30 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol Transfer