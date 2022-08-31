31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Teknik Analiz 04:00 Spor Artı 05:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Hollanda Eredivisie Özetler 09:40 Portekiz Süper Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:50 Avrupa'dan Futbol 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 İtalya Seri A Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 14:55 Kanada - Türkiye 16:30 Gündem Futbol Transfer 18:00 Spor Merkezi 19:50 Spor Atlası 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Aklı 23:00 Aktüel Futbol Transfer Kaynak: InterSinema.com / TV Portekiz Hollanda Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 31 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.