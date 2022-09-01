31 Ağustos 2022 Haberleri
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31 Ağustos 2022 Manşet Haberleri.
- Son dakika: Bu yıl evleri ısıtmak bir hayli zor olacak! Kış öncesi doğal gaza büyük zam
- Kurtlar Vadisi'nin unutulmazı Abdülhey geri dönüyor! Yine hayran bırakacak
- Halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 3 yaralı
- Yılın transfer çalımı! Fenerbahçe'nin görüştüğü Maxi Gomez, Trabzonspor'a imza atıyor
- Aydın'da vahşi cinayet! 2 ay önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü
- Av sezonu başladı! Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağları atmaya başladı
- Dünya Haaland'ı konuşuyor! 38 dakikada yaptıkları futbolseverleri şoke etti
- Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Şaşırdım
- Sanatçı Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik tepki çeken ifadeler! Alevi dernekleri suç duyurusunda bulundu
- Mostafa Mohamed çıldırdı! Yine takımını ipten aldı, son 3 maçtaki skor katkısı ağızları açık bıraktı
- Yıllardır sessizliğini koruyan Besim Tibuk'tan Atatürk hakkında skandal sözler: ABD mandası istedi
- Kılıçdaroğlu 'KHK'lılar görevlerine dönecek' dedi, Özdağ'dan jet tepki geldi: Fetullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
- Son Dakika: Mario Balotelli resmen Sion'da! İşte Adana Demirspor'un kasasına giren para
- MasterChef'in şefi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
- Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
- Yılan dansı çok konuşulan Serenay, yazı dantelli bikinisiyle kapattı
- Metroda herkesin içinde şortunu indiren kadın, özel bölgesini tıraş etti
- Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için devreye girdi! Başkanlar görüştü
- Melek Bezaroğlu'nun hayatını kabusa çeviren eski sevgili tutuklandı
- Sosyal medya devi Snap, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
- Köydeki herkesin dikkatli olması istendi! Sıcaklar yüzünden ortaya çıkan hayvan ürkütüyor
- Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu
- Ceyhan Kaymakamlığı'nın ardından Mardin Valiliği de İlkay Akkaya konserini iptal etti
- Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tepki
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf! Tam halindeki ayrıntı herkesi hayret ettirdi
- İtalyan devi Milan, 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı
- Mudanya'da sel nedeniyle minibüste mahsur kalan 4 kişilik aile son anda kurtarıldı
- Eczacının, dükkanın kapısına astığı not olay oldu! Görenler kapıda durup kalıyor
- Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atmaz tek bir soru soruldu
- Acun Ilıcalı, Süper Lig'in bir yıldızına daha kancayı attı! Hull City, Kouassi transferi için devrede
- AK Parti'den Ahmet Şık'ın 'AKP kapatılacak' sözlerine tepki: Bu kini bu nefreti, PKK'ya, FETÖ'ye göstermediler
- Karakol basıp polis memurunun burnunu kıran AK Partili başkan, görevden alındı
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olay çıkaracak sözler: Putin'den talimat aldı, Suriye ile barışacak
- Özel kliple açıklayacak! Arda Turan kariyeri ile ilgili son kararı verdi
- İç çamaşırsız şekilde dans eden Selen Görgüzel, kasığının açılmasına aldırış etmedi
- Son Dakika: Ege denizi beşik gibi! Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
- Cornelius'un yeri hemen doldu! Umut Bozok, Trabzonspor'da
- Sevgilisinin ağabeyi tarafından bıçaklanarak hastaneye bırakılan genç, hayatını kaybetti
- Sel sularının arasında kalan 65 yaşındaki adamın zor anları kamerada
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