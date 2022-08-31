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31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

31 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bein 1. Lig

01:30 Kuralina Göre

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 A. Demirspor-hk Ümraniyespor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 C. Alanyaspor - İstanbulspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - Antalyaspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:15 C. Alanyaspor - M. Başakşehir

14:45 Fta Antalyaspor - Kasimpaşa

15:30 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

16:00 A. Konyaspor - Fenerbahçe

17:45 Süper Lig'in Gol Krallari

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Süper Lig Haftası

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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