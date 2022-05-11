305 engelli vatandaş Haliç'te kürek çekti

İSTANBUL Fatih'te bulunan Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 305 engelli vatandaş, kano-kürek etkinliğinde hem yarıştı, hem eğlendi.

Fatih'te bulunan Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında aileleriyle birlikte gelen 305 engelli vatandaş gün boyunca, golf, basketbol, sahne performansları ve birçok aktivitede heyecanlı, keyifli bir gün geçirdi. Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 'Spor ve Eğlence Şenliği'nde engelli vatandaşlar, kano-kürek etkinliğinde hem yarıştı hem de eğlendi.

"Aileleriyle sosyalleşebilecekleri güzel bir mekan burası"

Etkinlik alanını gezen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih Belediye'mize ait kano kürek merkezinde ve yandaki etkinlik alanında çocuklarımız yaklaşık 14 ayrı alanda müsabaka yapıyorlar. Burada kano kürek ve diğer aktivitelere katılıyorlar. Aileleriyle birlikte eğlenceli ve müzikli çok güzel bir gün geçiriyorlar. Geçen yıllarda da yaptığımız bir etkinlikti ve bugün de çok güzel bir hava ile başladı. Gerçekten bizimde çok keyif alarak geldiğimiz bir etkinlik. Çünkü burada engelli çocuklarımızın aslında diğer çocuklar ve vatandaşlar gibi birçok spor alanına katılabileceğini hem çocuklarımız, hem de biz görüyoruz. Ayrıca aileleriyle sosyalleşebilecekleri güzel bir mekan burası" dedi.