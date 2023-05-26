LGS'ye kısa bir süre kala liseli adayları puan hesaplamaları yaparken, merak edilen sorular arasında 300 puanla hangi liseye gidilir? LGS'den 300 puan hangi liseye gidebilir? Lise taban puanları yer alıyor.

300 puanla hangi liseye gidilir? LGS'ye kısa bir süre kala liseli adayları puan hesaplamaları yaparken, merak edilen sorular arasında 300 puanla hangi liseye gidilir? LGS'den 300 puan hangi liseye gidebilir? Lise taban puanları yer alıyor. İşte detaylar...

300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

300 puanla hangi liseye gidilebileceğini öğrenmek için geçen yılın taban yerleşme puanlarına bakmak gerekir.

2022 Lise Taban Puanları İçin Tıklayınız

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS sınav giriş yerleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS giriş yerleri hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler; sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul üzerinden ulaşabilecek.