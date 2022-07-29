30 Temmuz Tarihte Bugün ne odu? 30 Temmuz ne günü? 30 Temmuz'da ne oldu? 30 Temmuz'da doğan ünlüler!
30 Temmuz'da ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 30 Temmuz Tarihte bugün olan olaylar, 30 Temmuz'da doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler... 30 Temmuz'da ölenler ve 30 Temmuz'da doğanlar merak ediliyor. Tarihte 30 Temmuz günü meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 30 Temmuz dünya ne günü? 30 Temmuz'da kim öldü? 30 Temmuz ne günü? İşte, tarihte bugün gerçekleşen olaylar, 30 Temmuz doğumlu ünlüler haberimizde...
30 Temmuz'da doğan ünlüler! 30 Temmuz'da ne oldu? 30 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, 30 Temmuz'da ölenler ve 30 Temmuz'da doğanlar merak ediliyor. 30 Temmuz yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Temmuz ne günü? 30 Temmuz dünya ne günü? 30 Temmuz'da kim öldü? İşte, 30 Temmuz doğumlu ünlüler haberimizde...
30 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:
1629 - Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.
1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.
1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.
1908 - İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.
1929 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.
1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.
1940 - Yozgat'ta deprem: 12 köy yıkıldı, 300 ölü ve 360 yaralı.
1945 - Trakya'da Nazi Almanyası adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkûm edildi.
1946 - Kazım Orbay, Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Salih Omurtak atandı.
1947 - Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in TBMM'de yaptığı konuşmayı yayımlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat İzmir ve Yeni Asır gazetelerinin sahipleri ve Yazı İşleri Müdürleri tutuklandılar.
1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.
1966 - Birleşik Krallık, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.
1971 - Boeing 727 tipi Japon millî bir yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, Morioka (Japonya) semalarında çarpıştı: 162 kişi öldü.
1973 - Üniversiteye giriş sınavı, sorular satıldığı için iptal edildi.
1975 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu karara bağlandı.
1977 - Türkiye Basketbol Genç Millî Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.
1981 - Mamak Askeri Cezaevi'nde, açlık grevi yapanlardan 16'sı hastaneye kaldırıldı.
1982 - Mehmet Yurdadön, Finlandiya'da yapılan 10 bin metre yarışmasında altın madalya kazandı.
1992 - İstanbul, Ankara, Adana Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 43.000 işçi greve başladı.
1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.
1998 - Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması, YÖK Genel Kurulu'nda onaylandı.
2002 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında, Orta Afrika'da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.
2008 - Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne açılan kapatma davası reddedildi.
30 Temmuz'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:
1511 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (ö. 1574)
1569 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (ö. 1627)
1751 - Maria Anna Mozart, Avusturyalı piyanist (Wolfgang Amadeus Mozart'ın ablası) (ö. 1829)
1818 - Emily (Jane) Brontë, İngiliz edebiyatçı (ö. 1848)
1828 - William Edwin Brooks, İrlandalı ornitolog (ö. 1899)
1863 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1947)
1898 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (ö. 1986)
1922 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (ö. 2010)
1931 - Brian Clemens, İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2015)
1936 - Buddy Guy, beş Grammy sahibi Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısı
1936 - Pilar, Kral I. Juan Carlos'un ablası (ö. 2020)
1938 - Hervé de Charette, Fransız siyasetçi
1939 - Güneri Cıvaoğlu, Türk gazeteci
1939 - Peter Bogdanovich, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist, eleştirmen, aktör ve tarihçi (ö. 2022)
1940 - Clive Sinclair, İngiliz mucit
1941 - Paul Anka, Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı
1944 - Frances de la Tour, Fransız asıllı İngiliz aktris
1945 - Patrick Modiano, Fransız romancı ve 2014 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
1947 - Françoise Barré-Sinoussi, Fransız virolog
1947 - Arnold Schwarzenegger, Avusturya asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, sporcu ve siyasetçi
1948 - Jean Reno, Fransız aktör
1948 - Otis Taylor, Amerikalı blues sanatçısı
1956 - Delta Burke, Amerikalı oyuncu
1957 - Nery Pumpido, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör
1958 - Kate Bush, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve kayıt yapımcısı
1960 - Richard Linklater, Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu
1961 - Laurence Fishburne, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve aktör
1962 - Alphan Manas, Türk girişimci ve iş adamı
1963 - Antoni Martí, Andorralı mimar ve politikacı
1963 - Chris Mullin, Amerikalı basketbolcu
1963 - Lisa Kudrow, Amerikalı oyuncu
1964 - Vivica A. Fox, Amerikalı oyuncu
1964 - Jürgen Klinsmann, Alman futbolcu ve teknik direktör
1966 - Kerry Fox, Yeni Zelandalı aktris
1967 - Derya Taşçı Özyer, Türk basketbolcu ve antrenör
1968 - Terry Crews, Amerikalı komedyen, oyuncu ve eski profesyonel amerikan futbolu oyuncusu
1968 - Cengiz Küçükayvaz, Türk oyuncu
1968 - Robert Korzeniowski, Polonyalı yürüyüşçü
1968 - Sean Moore, Galli müzisyen
1969 - Simon Baker, Avustralyalı aktör
1970 - Dean Edwards, Amerikalı stand-up komedyen, aktör, şarkıcı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı
1970 - Christopher Nolan, İngiliz film yönetmeni
1973 - Ümit Davala, Türk futbolcu
1973 - Sonu Nigam, Hint şarkıcı
1974 - Radostin Kişişev, Bulgar millî futbolcu
1974 - Hilary Swank, Amerikalı sinema oyuncusu ve iki Akademi Ödülü sahibi
1975 - Cherie Priest, Amerikalı yazar
1977 - Jaime Pressly, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu
1977 - Bootsy Thornton, Amerikalı basketbolcu
1979 - Carlos Arroyo, Porto Rikolu eski basketbolcu ve şarkıcı
1980 - Sara Anzanello, İtalyan voleybolcu
1982 - Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu
1982 - Cihad el-Hüseyin, Suriyeli eski millî futbolcu
1982 - Yvonne Strahovski, Avustralyalı aktris
1984 - Gupse Özay, Türk oyuncu ve senarist
1987 - Luca Lanotte, İtalyan buz patenci
1993 - André Gomes, Portekiz millî futbolcu
1994 - Jordan Silva, Meksikalı futbolcu
1999 - Joey King, Amerikalı çocuk oyuncu ve pop müzik şarkıcısı
2000 - Jannine Weigel, Şarkıcı ve oyuncu
30 Temmuz'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:
1286 - Bar Hebraeus, felsefeci, tarihçi, şair, gramer uzmanı, müfessir, ilahiyatçı ve dönemin Süryani Katolikos'u (d. 1225)
1585 - Niccolò da Ponte, Venedik Cumhuriyeti'nin 87'nci dükası (d. 1491)
1683 - Maria Theresa, Habsburg Hanedanı'nın İspanya koluna mensubiyet yoluyla Avusturya Arşdüşesi ve evlilik yoluyla Fransa Kraliçesi (d. 1638)
1718 - William Penn, İngiliz girişimci, filozof ve dinbilimci (d. 1644)
1811 - Miguel Hidalgo, Meksikalı Katolik papaz (d. 1753)
1871 - Max Bezzel, Alman satranç oyuncusu (d. 1824)
1898 - Otto von Bismarck, Alman devlet adamı (d. 1815)
1900 - Alfred, 1893-1900 yılı arasında Saxe-Coburg ve Gotha Dükü (d. 1844)
1912 - İmparator Meiji, Japon İmparatoru (d. 1852)
1916 - Albert Ludwig Sigesmund Neisser, Alman tıp doktoru (bel soğukluğunun etkenini bulan) (d. 1855)
1930 - Joan Gamper, İsviçreli futbolcu (d. 1877)
1965 - Jun'ichiro Tanizaki, Japon yazar (d. 1886)
1969 - Jørgen Jørgensen, Danimarkalı filozof (d. 1894)
1975 - Jimmy Hoffa, Amerikalı işçi sendikası lideri (d. 1913)
1985 - Julia Robinson, Amerikalı matematikçi (d. 1919)
1990 - Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (d. 1919)
1996 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (d. 1903)
1997 - Bao Dai, Vietnam İmparatoru (d. 1913)
2005 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (d. 1945)
2006 - Duygu Asena, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)
2006 - Murray Bookchin, Amerikalı yazar (d. 1921)
2007 - Ingmar Bergman, İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni (d. 1918)
2007 - Michelangelo Antonioni, İtalyan film yönetmeni (d. 1912)
2009 - Muhammed Yusuf, Boko Haram'ın kurucusu (d. 1970)
2012 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (d. 1940)
2013 - Robert N. Bellah, Amerikalı sosyolog (d. 1927)
2013 - Antoni Ramallets, İspanyol eski teknik direktör ve millî kaleci (d. 1924)
2014 - Dick Smith, Amerikalı makyaj sanatçısı (d. 1922)
2015 - Lynn Anderson, Amerikalı şarkıcı (d. 1947)
2015 - Pervin Par, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)
2016 - Gloria DeHaven, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1925)
2016 - Dave Schwartz, Amerikalı eski meteorolog (d. 1953)
2017 - Tato Cifuentes, Şili doğumlu Arjantinli oyuncu, şarkıcı, ve kukla sanatçısı (d. 1925)
2017 - Slim Mahfoudh, Tunuslu oyuncu (d. 1942)
2017 - Anton Vratuša, Slovenya Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Yugoslavya Büyükelçiliği yapmış eski siyasetçi ve diplomat (d. 1915)
2018 - Andreas Kappes, Alman bisiklet sporcusu (d. 1965)
2018 - Finn Tveter, Norveçli hukukçu ve kürek sporcusu (d. 1947)
2019 - Marcian Bleahu, Rumen jeolog, speleolog, coğrafyacı, dağcı, kaşif, yazar ve siyasetçi (d. 1924)
2020 - Karen Berg, Amerikalı yazar, aktivist ve iş kadını (d. 1942)
2020 - Maarten Biesheuvel, Hollandalı yazar (d. 1939)
2020 - Herman Cain, Amerikalı iş adamı (d. 1945)
2020 - Somen Mitra, Hint siyasetçi (d. 1941)
2020 - Lee Teng-hui, Tayvanlı siyasetçi (d. 1923)
2021 - Hüseyin Avni Coş, Türk bürokrat (d. 1959)
2021 - Shona Ferguson, Botsvana doğumlu Güney Afrikalı, yönetmen, yapımcı, oyuncu ve iş adamı (d. 1974)
2021 - Rachel Oniga, Nijeryalı aktris (d. 1957)
2021 - Jay Pickett, Amerikalı aktör (d. 1961)
2021 - Martha Sánchez Néstor, Meksikalı feminist ve insan hakları aktivisti (d. 1974)
2021 - Italo Vassalo, Eritre asıllı Etiyopyalı millî futbolcudur (d. 1940)
2021 - Hyacinth Wijeratne, Sri Lankalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1946)