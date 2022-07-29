30 Temmuz Tarihte Bugün ne odu? 30 Temmuz ne günü? 30 Temmuz'da ne oldu? 30 Temmuz'da doğan ünlüler!

30 Temmuz'da doğan ünlüler! 30 Temmuz'da ne oldu? 30 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, 30 Temmuz'da ölenler ve 30 Temmuz'da doğanlar merak ediliyor. 30 Temmuz yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Temmuz ne günü? 30 Temmuz dünya ne günü? 30 Temmuz'da kim öldü? İşte, 30 Temmuz doğumlu ünlüler haberimizde...

30 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

30 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1629 - Napoli'de (İtalya) deprem: 10.000 kişi öldü.

1688 - Belgrad Kuşatması: Osmanlı hakimiyetindeki Belgrad, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki güçler tarafından kuşatıldı ve 8 Eylül'de şehri ele geçirdiler.

1811 - Meksika'da rahip Miguel Hidalgo kurşuna dizildi. Hidalgo bir yıl önce Meksika'da bağımsızlık hareketini başlatmıştı.

1908 - İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.

1929 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.

1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.

1940 - Yozgat'ta deprem: 12 köy yıkıldı, 300 ölü ve 360 yaralı.

1945 - Trakya'da Nazi Almanyası adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkûm edildi.

1946 - Kazım Orbay, Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine Salih Omurtak atandı.

1947 - Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in TBMM'de yaptığı konuşmayı yayımlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat İzmir ve Yeni Asır gazetelerinin sahipleri ve Yazı İşleri Müdürleri tutuklandılar.

1966 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı.

1966 - Birleşik Krallık, Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1971 - Boeing 727 tipi Japon millî bir yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, Morioka (Japonya) semalarında çarpıştı: 162 kişi öldü.

1973 - Üniversiteye giriş sınavı, sorular satıldığı için iptal edildi.

1975 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye İş Bankası'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu karara bağlandı.

1977 - Türkiye Basketbol Genç Millî Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.

1981 - Mamak Askeri Cezaevi'nde, açlık grevi yapanlardan 16'sı hastaneye kaldırıldı.

1982 - Mehmet Yurdadön, Finlandiya'da yapılan 10 bin metre yarışmasında altın madalya kazandı.

1992 - İstanbul, Ankara, Adana Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Trabzon Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 43.000 işçi greve başladı.

1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.

1998 - Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması, YÖK Genel Kurulu'nda onaylandı.

2002 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında, Orta Afrika'da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.

2008 - Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne açılan kapatma davası reddedildi.

30 TEMMUZ'DA DOĞAN ÜNLÜLER

30 Temmuz'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1511 - Giorgio Vasari, İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar (ö. 1574)

1569 - I. Karl, Lihtenştayn prensi (ö. 1627)

1751 - Maria Anna Mozart, Avusturyalı piyanist (Wolfgang Amadeus Mozart'ın ablası) (ö. 1829)

1818 - Emily (Jane) Brontë, İngiliz edebiyatçı (ö. 1848)

1828 - William Edwin Brooks, İrlandalı ornitolog (ö. 1899)

1863 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1947)

1898 - Henry Moore, İngiliz heykeltıraş (ö. 1986)

1922 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (ö. 2010)

1931 - Brian Clemens, İngiliz senarist, yapımcı ve yönetmen (ö. 2015)

1936 - Buddy Guy, beş Grammy sahibi Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısı

1936 - Pilar, Kral I. Juan Carlos'un ablası (ö. 2020)

1938 - Hervé de Charette, Fransız siyasetçi

1939 - Güneri Cıvaoğlu, Türk gazeteci

1939 - Peter Bogdanovich, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı, senarist, eleştirmen, aktör ve tarihçi (ö. 2022)

1940 - Clive Sinclair, İngiliz mucit

1941 - Paul Anka, Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1944 - Frances de la Tour, Fransız asıllı İngiliz aktris

1945 - Patrick Modiano, Fransız romancı ve 2014 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1947 - Françoise Barré-Sinoussi, Fransız virolog

1947 - Arnold Schwarzenegger, Avusturya asıllı Amerikalı sinema oyuncusu, sporcu ve siyasetçi

1948 - Jean Reno, Fransız aktör

1948 - Otis Taylor, Amerikalı blues sanatçısı

1956 - Delta Burke, Amerikalı oyuncu

1957 - Nery Pumpido, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör

1958 - Kate Bush, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, müzisyen ve kayıt yapımcısı

1960 - Richard Linklater, Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu

1961 - Laurence Fishburne, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve aktör

1962 - Alphan Manas, Türk girişimci ve iş adamı

1963 - Antoni Martí, Andorralı mimar ve politikacı

1963 - Chris Mullin, Amerikalı basketbolcu

1963 - Lisa Kudrow, Amerikalı oyuncu

1964 - Vivica A. Fox, Amerikalı oyuncu

1964 - Jürgen Klinsmann, Alman futbolcu ve teknik direktör

1966 - Kerry Fox, Yeni Zelandalı aktris

1967 - Derya Taşçı Özyer, Türk basketbolcu ve antrenör

1968 - Terry Crews, Amerikalı komedyen, oyuncu ve eski profesyonel amerikan futbolu oyuncusu

1968 - Cengiz Küçükayvaz, Türk oyuncu

1968 - Robert Korzeniowski, Polonyalı yürüyüşçü

1968 - Sean Moore, Galli müzisyen

1969 - Simon Baker, Avustralyalı aktör

1970 - Dean Edwards, Amerikalı stand-up komedyen, aktör, şarkıcı, yazar, müzisyen ve ses sanatçısı

1970 - Christopher Nolan, İngiliz film yönetmeni

1973 - Ümit Davala, Türk futbolcu

1973 - Sonu Nigam, Hint şarkıcı

1974 - Radostin Kişişev, Bulgar millî futbolcu

1974 - Hilary Swank, Amerikalı sinema oyuncusu ve iki Akademi Ödülü sahibi

1975 - Cherie Priest, Amerikalı yazar

1977 - Jaime Pressly, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1977 - Bootsy Thornton, Amerikalı basketbolcu

1979 - Carlos Arroyo, Porto Rikolu eski basketbolcu ve şarkıcı

1980 - Sara Anzanello, İtalyan voleybolcu

1982 - Nesrin Cavadzade, Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Cihad el-Hüseyin, Suriyeli eski millî futbolcu

1982 - Yvonne Strahovski, Avustralyalı aktris

1984 - Gupse Özay, Türk oyuncu ve senarist

1987 - Luca Lanotte, İtalyan buz patenci

1993 - André Gomes, Portekiz millî futbolcu

1994 - Jordan Silva, Meksikalı futbolcu

1999 - Joey King, Amerikalı çocuk oyuncu ve pop müzik şarkıcısı

2000 - Jannine Weigel, Şarkıcı ve oyuncu

30 TEMMUZ'DA VEFAT EDENLER

30 Temmuz'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1286 - Bar Hebraeus, felsefeci, tarihçi, şair, gramer uzmanı, müfessir, ilahiyatçı ve dönemin Süryani Katolikos'u (d. 1225)

1585 - Niccolò da Ponte, Venedik Cumhuriyeti'nin 87'nci dükası (d. 1491)

1683 - Maria Theresa, Habsburg Hanedanı'nın İspanya koluna mensubiyet yoluyla Avusturya Arşdüşesi ve evlilik yoluyla Fransa Kraliçesi (d. 1638)

1718 - William Penn, İngiliz girişimci, filozof ve dinbilimci (d. 1644)

1811 - Miguel Hidalgo, Meksikalı Katolik papaz (d. 1753)

1871 - Max Bezzel, Alman satranç oyuncusu (d. 1824)

1898 - Otto von Bismarck, Alman devlet adamı (d. 1815)

1900 - Alfred, 1893-1900 yılı arasında Saxe-Coburg ve Gotha Dükü (d. 1844)

1912 - İmparator Meiji, Japon İmparatoru (d. 1852)

1916 - Albert Ludwig Sigesmund Neisser, Alman tıp doktoru (bel soğukluğunun etkenini bulan) (d. 1855)

1930 - Joan Gamper, İsviçreli futbolcu (d. 1877)

1965 - Jun'ichiro Tanizaki, Japon yazar (d. 1886)

1969 - Jørgen Jørgensen, Danimarkalı filozof (d. 1894)

1975 - Jimmy Hoffa, Amerikalı işçi sendikası lideri (d. 1913)

1985 - Julia Robinson, Amerikalı matematikçi (d. 1919)

1990 - Hüseyin Peyda, Türk sinema oyuncusu (d. 1919)

1996 - Claudette Colbert, Amerikalı aktris (d. 1903)

1997 - Bao Dai, Vietnam İmparatoru (d. 1913)

2005 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (d. 1945)

2006 - Duygu Asena, Türk gazeteci ve yazar (d. 1946)

2006 - Murray Bookchin, Amerikalı yazar (d. 1921)

2007 - Ingmar Bergman, İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni (d. 1918)

2007 - Michelangelo Antonioni, İtalyan film yönetmeni (d. 1912)

2009 - Muhammed Yusuf, Boko Haram'ın kurucusu (d. 1970)

2012 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (d. 1940)

2013 - Robert N. Bellah, Amerikalı sosyolog (d. 1927)

2013 - Antoni Ramallets, İspanyol eski teknik direktör ve millî kaleci (d. 1924)

2014 - Dick Smith, Amerikalı makyaj sanatçısı (d. 1922)

2015 - Lynn Anderson, Amerikalı şarkıcı (d. 1947)

2015 - Pervin Par, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)

2016 - Gloria DeHaven, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1925)

2016 - Dave Schwartz, Amerikalı eski meteorolog (d. 1953)

2017 - Tato Cifuentes, Şili doğumlu Arjantinli oyuncu, şarkıcı, ve kukla sanatçısı (d. 1925)

2017 - Slim Mahfoudh, Tunuslu oyuncu (d. 1942)

2017 - Anton Vratuša, Slovenya Başbakanı ve Birleşmiş Milletler Yugoslavya Büyükelçiliği yapmış eski siyasetçi ve diplomat (d. 1915)

2018 - Andreas Kappes, Alman bisiklet sporcusu (d. 1965)

2018 - Finn Tveter, Norveçli hukukçu ve kürek sporcusu (d. 1947)

2019 - Marcian Bleahu, Rumen jeolog, speleolog, coğrafyacı, dağcı, kaşif, yazar ve siyasetçi (d. 1924)

2020 - Karen Berg, Amerikalı yazar, aktivist ve iş kadını (d. 1942)

2020 - Maarten Biesheuvel, Hollandalı yazar (d. 1939)

2020 - Herman Cain, Amerikalı iş adamı (d. 1945)

2020 - Somen Mitra, Hint siyasetçi (d. 1941)

2020 - Lee Teng-hui, Tayvanlı siyasetçi (d. 1923)

2021 - Hüseyin Avni Coş, Türk bürokrat (d. 1959)

2021 - Shona Ferguson, Botsvana doğumlu Güney Afrikalı, yönetmen, yapımcı, oyuncu ve iş adamı (d. 1974)

2021 - Rachel Oniga, Nijeryalı aktris (d. 1957)

2021 - Jay Pickett, Amerikalı aktör (d. 1961)

2021 - Martha Sánchez Néstor, Meksikalı feminist ve insan hakları aktivisti (d. 1974)

2021 - Italo Vassalo, Eritre asıllı Etiyopyalı millî futbolcudur (d. 1940)

2021 - Hyacinth Wijeratne, Sri Lankalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1946)