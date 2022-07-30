30 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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30 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

30 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

 - Güncelleme:

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

03:15 Aktüel Futbol Transfer

04:45 Spor Artı

05:45 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:00 Spor Bülteni

13:40 Dünya Superbike Şampiyonası

14:30 Spor Bülteni

15:00 Dünya Superbike Şampiyonası

15:45 Spor Bülteni

16:15 Dünya Superbike Şampiyonası

17:00 Spor Bülteni

18:00 Maç Özel

19:00 Beşiktaş - Sampdoria

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:00 Transfer Günlüğü

InterSinema.com / TV

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