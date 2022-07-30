30 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 03:15 Aktüel Futbol Transfer 04:45 Spor Artı 05:45 Futbol Gecesi 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 10:00 Spor Bülteni 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:00 Spor Bülteni 13:40 Dünya Superbike Şampiyonası 14:30 Spor Bülteni 15:00 Dünya Superbike Şampiyonası 15:45 Spor Bülteni 16:15 Dünya Superbike Şampiyonası 17:00 Spor Bülteni 18:00 Maç Özel 19:00 Beşiktaş - Sampdoria 21:00 Gündem Futbol Transfer 23:00 Transfer Günlüğü InterSinema.com / TV TV Haberler

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