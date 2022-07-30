30 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 Aktüel Futbol Transfer
04:45 Spor Artı
05:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:40 Dünya Superbike Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
15:00 Dünya Superbike Şampiyonası
15:45 Spor Bülteni
16:15 Dünya Superbike Şampiyonası
17:00 Spor Bülteni
18:00 Maç Özel
19:00 Beşiktaş - Sampdoria
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü