30 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı
30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
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Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Duy Beni
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Yüksek Sosyete
12:30 Dizi
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Deliha
22:15 Çok Akustik
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