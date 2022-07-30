30 Temmuz 2022 Fox Yayın Akışı
30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
- Güncelleme:
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:45 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
03:45 Çifte Bela Sihirli Ayna
05:15 Her Yerde Sen
06:30 Kahraman Tavuk Uzayda
07:15 Kadının Eseri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Tozluyaka
16:15 Kazanan Restoran
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kazanan Restoran
21:15 Deli Deli Küpeli
23:00 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim ile Bu Gece
InterSinema.com / TV