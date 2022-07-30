30 Temmuz 2022 Atv Yayın Akışı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var? Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Gül Masalı 03:35 Ödül Avcıları 05:45 Sen Anlat Karadeniz 07:00 Kötü Çocuk 09:20 Alvin ve Sincaplar 11:10 İkinci Şans 13:10 Sevimli Tehlikeli 15:25 Gül Masalı 18:40 ATV Ana Haber 19:45 Süper Kupaya Doğru 20:45 Trabzonspor - Sivasspor 22:45 Kupa Töreni 23:45 Bir Zamanlar Holywood'da InterSinema.com / TV Gül Masalı Atv TV Haberler

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