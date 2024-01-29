Üye Girişi
Haberler

30 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Başkent EDAŞ elektrik kesintisi! 30 Ocak Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 30 Ocak Salı Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detaylar...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ocak Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Keçiören elektrik kesintisi, Çankaya elektrik kesintisi, Yenimahalle elektrik kesintisi, Mamak elektrik kesintisi ve Sincan elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞENYUVA, YENİ BAHAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Yerel Haberler Gündem Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI) Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 30 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 29 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? AK Parti seçim beyannamesi 31 Mart 2024 PDF indir, OKU linki yayınlandı mı? Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title