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30 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Ocak 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 30 Ocak 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

30 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Ocak 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Ocak 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşe Alınmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:?2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/2)

–– Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Ziraat Finansal Teknolojiler Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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