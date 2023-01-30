30 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Hollanda Eredivisie Özetler 02:30 Portekiz Süper Lig Özetler 02:55 Spor Takvimi 03:00 İleri Üçlü 04:30 Spor Artı 05:30 Stadyum 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İleri Üçlü 08:30 Hollanda Eredivisie Özetler 09:00 İskoçya Premiership Özetler 09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Sakaryaspor A.Ş. 15:30 Spor Bülteni 15:55 Altınordu - Dyorex Boluspor 18:00 Spor Haftasonu 18:55 Pendikspor Futbol A.Ş. - Gençlerbirliği 21:00 Stadyum 23:30 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Futbol Spor Trt TV Haberler

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