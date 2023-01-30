30 Ocak 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk 03:30 Türk Müziği 04:30 Baba Ocağı 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Toprak ile Fidan 20:00 Ömer Kaynak: InterSinema.com / TV Star TV Haberler

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