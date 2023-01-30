30 Ocak 2023 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 30 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Ocak 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 30 Ocak 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

30 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Ocak 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Ocak 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri