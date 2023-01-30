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30 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı

30 Ocak 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

02:00 Tenis: Avustralya Açık

03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

07:00 Bisiklet

08:00 Bisiklet: Tour Of San Juan

09:00 Artistik Buz Pateni

10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

12:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

12:30 Bisiklet: Tour Of San Juan

13:30 Bisiklet: Tour Of San Juan

14:25 The Minute

14:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası

15:30 Tenis: Avustralya Açık

17:00 Tenis: Avustralya Açık

18:25 The Minute

18:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

19:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

20:00 Binicilik Dünya Kupası

21:30 Bisiklet: Suudi Arabistan Turu

22:30 Tenis: Avustralya Açık

23:30 The Minute

23:35 Alp Disiplini Dünya Kupası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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