30 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ocak 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:00 Tenis: Avustralya Açık
03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
07:00 Bisiklet
08:00 Bisiklet: Tour Of San Juan
09:00 Artistik Buz Pateni
10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:30 Bisiklet: Tour Of San Juan
13:30 Bisiklet: Tour Of San Juan
14:25 The Minute
14:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
15:30 Tenis: Avustralya Açık
17:00 Tenis: Avustralya Açık
18:25 The Minute
18:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:00 Binicilik Dünya Kupası
21:30 Bisiklet: Suudi Arabistan Turu
22:30 Tenis: Avustralya Açık
23:30 The Minute
23:35 Alp Disiplini Dünya Kupası