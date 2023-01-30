30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
03:15 Süper Lig Haftanın Golleri
03:30 M. Başakşehir - A. Konyaspor
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 İstanbulspor - Y. Kayserispor
06:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Beşiktaş - Adanaspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Trabzonspor - Antalyaspor
15:00 Kayserispor - Başakşehir
15:30 Alanyaspor - Sivasspor
16:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 A. Hatayspor - Trabzonspor
21:45 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 B. Giresunspor - Galatasaray
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri