30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa 03:15 Süper Lig Haftanın Golleri 03:30 M. Başakşehir - A. Konyaspor 05:15 Süper Lig Haftanın Golleri 05:30 İstanbulspor - Y. Kayserispor 06:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor 07:15 Süper Lig Haftanın Golleri 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:30 Beşiktaş - Adanaspor 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 Trabzonspor - Antalyaspor 15:00 Kayserispor - Başakşehir 15:30 Alanyaspor - Sivasspor 16:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 A. Hatayspor - Trabzonspor 21:45 Süper Lig Haftanın Golleri 22:00 B. Giresunspor - Galatasaray 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Başakşehir Kasımpaşa beIN TV Haberler

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