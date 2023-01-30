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30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

03:15 Süper Lig Haftanın Golleri

03:30 M. Başakşehir - A. Konyaspor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 İstanbulspor - Y. Kayserispor

06:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Beşiktaş - Adanaspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Trabzonspor - Antalyaspor

15:00 Kayserispor - Başakşehir

15:30 Alanyaspor - Sivasspor

16:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 B. Giresunspor - Galatasaray

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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