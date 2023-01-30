30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 30 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:30 Z Raporu 01:30 Beşiktaş - C. Alanyaspor 03:15 beIN Süper Lig 04:30 Trio 05:30 Z Raporu 06:30 Beşiktaş - C. Alanyaspor 08:15 Beinspired 09:15 Sanal Direktör 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 Gamer 13:00 Süper Hikayem 14:00 Taraftar 15:00 beIN Süper Lig 16:00 A. Hatayspor - Trabzonspor 18:00 beIN Süper Lig 19:00 B. Giresunspor - Galatasaray 21:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Beşiktaş beIN TV Haberler

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