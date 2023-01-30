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30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

30 Ocak 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Beşiktaş - C. Alanyaspor

03:15 beIN Süper Lig

04:30 Trio

05:30 Z Raporu

06:30 Beşiktaş - C. Alanyaspor

08:15 Beinspired

09:15 Sanal Direktör

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Süper Hikayem

14:00 Taraftar

15:00 beIN Süper Lig

16:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 B. Giresunspor - Galatasaray

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

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