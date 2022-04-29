30 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 30 Nisan'da ne oldu? 30 Nisan ne günü? 30 Nisan'da doğan ünlüler!

30 Nisan'da doğan ünlüler! 30 Nisanda ne oldu? 30 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 30 Nisan'da ölenler ve 30 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 30 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 30 Nisan ne günü? 30 Nisan dünya ne günü? 30 Nisan'da kim öldü? İşte, 30 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

30 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

30 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.

1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle, bütün Yahudiler Fransa'dan çıkarıldı.

1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı oldu.

1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte "Louisiana mübayaası" adı verilmektedir.

1919 - Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.

1920 - Paris'te toplanacak Barış Konferansı ile ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, taraf ülkelerin Dış İşleri Bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla, İstanbul'dan ayrı bir Hükümetin kurulduğunu bildirdi.

1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

1945 - Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

1955 - Bugün kullanılan Vietnam bayrağını, Kuzey Vietnam ilk kez resmî bayrağı olarak kabul etti.

1959 - İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

1960 - İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1960 - Ali Ulvi Ersoy'nin karikatürü nedeniyle, Cumhuriyet gazetesi 10 gün süreyle kapatıldı.

1961 - İstanbul Kartal'da iki tren çarpıştı: 16 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.

1964 - Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.

1967 - CHP Dördüncü Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultay'da kabul edilen ortanın solu siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 Milletvekili ve 15 Senatör partiden istifa etti.

1975 - Kuzey Vietnam birlikleri, Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.

1975 - Anayasa Mahkemesi tarafından 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

1986 - Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.

1993 - WWW ön eki ile günümüzde kullanılan internet, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından, halkın ulaşabileceği şekle getirildi.

1998 - ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

1998 - NATO Konseyi, Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.

1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

2003 - Metrocity alışveriş merkezi İstanbul'da açıldı.

2013 - Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32,5 yıl) mahkûmu, Tahir Canan tahliye edildi.

30 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

30 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1310 - III. Casimir, 1333'ten 1370'e kadar bugünkü Polonya'nın öncülü olan Lehistan Krallığı'nın hükümdarı (ö. 1370)

1662 - II. Mary, 1689'dan 1694'teki ölümüne kadar eşi III. & II. William ile birlikte hüküm süren İngiltere, İskoçya ve İrlanda Kraliçesi (ö. 1694)

1723 - Mathurin Jacques Brisson, Fransız zoolog ve doğa filozofu (ö. 1806)

1770 - David Thompson, Britanyalı-Kanadalı kürk tüccarı, kadastrocu ve harita yapımcısı (ö. 1857)

1777 - Carl Friedrich Gauss, Alman kökenli matematikçi ve bilim insanı (ö. 1855)

1803 - Albrecht von Roon, Prusyalı asker ve devlet adamı (ö. 1879)

1857 - Eugen Bleuler, İsviçreli psikiyatr (ö. 1939)

1870 - Franz Lehár, Macar besteci (ö. 1948)

1883 - Jaroslav Hašek, Çek romancı (ö. 1923)

1896 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (ö. 1970)

1902 - Theodore Schultz, Amerikan iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1998)

1916 - Bob Pirie, Kanadalı yüzücü (ö. 1984)

1916 - Claude Elwood Shannon, Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi (ö. 2001)

1926 - Cloris Leachman, Amerikalı aktris, komedyen ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2021)

1933 - Willie Nelson, Amerikalı country-folk sanatçısı

1938 - Larry Niven, Amerikalı bilimkurgu yazarı

1946 - XVI. Carl Gustaf, İsveç Kralı

1949 - António Guterres, Portekizli siyasetçi ve Birleşmiş Milletler'in 9. Genel Sekreteri

1949 - Selim İleri, Türk yazar, senarist ve eleştirmen

1952 - Jacques Audiard, Fransız film yönetmeni ve senarist

1954 - Jane Campion, Yeni Zelandalı film yönetmeni, senarist ve Oscar ödülü sahibi

1954 - Kim Darroch, Britanyalı büyükelçi

1955 - Nicolas Hulot, Fransız siyasetçi, yazar, fotoğrafçı ve gazeteci

1956 - Lars von Trier, Danimarkalı film yönetmeni ve senarist

1958 - Charles Berling, Fransız oyuncu

1959 - Stephen Harper, Kanadalı politikacı ve Kanada'nın 22. Başbakanı

1961 - Arnór Gu?johnsen, İzlandalı eski millî futbolcu

1961 - Thomas Schaaf, Alman futbolcu ve teknik direktör

1961 - Isiah Thomas, Amerikalı basketbolcu

1965 - Adrian Pasdar, Amerikalı aktör ve film yönetmeni

1969 - Paulo Jr., Brezilyalı müzisyen

1970 - Halit Ergenç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1973 - Leigh Francis, komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1975 - Johnny Galecki, Amerikalı oyuncu

1976 - Victor J. Glover, Amerikalı astronot

1976 - Ankaralı Namık, Türk müzisyen, söz yazarı, bestekâr ve oyuncu (ö. 2015)

1976 - Amanda Palmer, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1978 - Ayça İnci, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Simone Barone, İtalyan futbolcu

1979 - Gerardo Torrado, Meksikalı eski millî futbolcu

1980 - Luis Scola, Arjantinli profesyonel basketbolcu

1980 - Jeroen Verhoeven, Hollandalı futbolcu

1981 - Rasim Ozan Kütahyalı, Türk köşe yazarı ve televizyon yorumcusu

1981 - John O'Shea, İrlandalı eski futbolcu

1982 - Kirsten Dunst, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Christopher Charles Lloyd, sahne adıyla Lloyd Banks, Amerikalı rapçi ve G-Unit grubunun üyesi

1982 - Drew Seeley, Kanadalı-Amerikalı oyuncu, şarkıcı, söz yazarı ve dansçı

1983 - Tatjana Hüfner, Alman kızakçı

1985 - Gal Gadot, İsrailli oyuncu ve model

1986 - Dianna Agron, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1989 - Tunay Acar, Türk-Alman futbolcu

1990 - Michael Schulte, Alman şarkıcı

1991 - Hristos Milordos, Kıbrıs Rumu şarkıcı

1992 - Finn Lemke, Alman hentbolcu

1992 - Jacques Webster, sahne adı ile Travis Scott, Amerikalı rapçi ve prodüktör

1992 - Marc-André ter Stegen, Alman kaleci

1992 - Pawel Wszolek, Polonyalı futbolcu

1993 - Amine Gülşe, Türk oyuncu ve manken

1994 - Chae Seo-jin, Güney Koreli aktris

1996 - Augusto Batalla, Arjantinli futbolcu

1998 - Olivia DeJonge, Avustralyalı aktris

2002 - Teden Mengi, İngiliz futbolcu

30 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

30 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

65 - Lucan (Marcus Annaeus Lucanus), Romalı şair (d. 39)

1030 - Gazneli Mahmud, Gazne Devleti'nin kurucusu (d. 971)

1063 - Renzong, Çin'in Song Hanedanı'nın dördüncü imparatoru (d. 1010)

1305 - Roger de Flor, başta Sicilya ve Bizans İmparatorluğu olmak üzere Akdeniz kıyılarında ve Anadolu topraklarında faaliyetlerde bulunmuş olan condottiere (d. 1267)

1632 - III. Sigismund Vasa, İsveç kralı ve Finlandiya Büyük Dükü (d. 1566)

1642 - Dmitri Pojarski, 1611'den 1612'ye kadar Lehistan-Rusya Savaşı sırasında askeri liderliği ile tanınan Rus prensi (d. 1577)

1751 - Petro Lassi, 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordularına komutanlık etmiş general (d. 1678)

1792 - John Montagu, İngiliz siyasetçi ve diplomat (sandviçin mucidi) (d. 1718)

1821 - Benderli Ali Paşa, Osmanlı sadrazamı ve devlet adamı (d. ?)

1847 - Karl (Teschen Dükü), Avusturya arşidükü, askeri reformcu ve kuramcı (d. 1771)

1865 - Robert FitzRoy, İngiliz meteorolog ve denizci (d. 1805)

1883 - Édouard Manet, izlenimciliğin kurucularından Fransız ressam (d. 1832)

1885 - Jens Peter Jacobsen, Danimarkalı şair, yazar ve bilim insanı (d. 1847)

1889 - Carl Rosa, Alman asıllı İngiliz opera besteci ve yöneticisi (d. 1842)

1921 - Kamures Hanım, V. Mehmed'in ilk eşi (d. 1855)

1945 - Adolf Hitler, Avusturya doğumlu Alman politikacı ve yazar (Nazi Almanyası'nın diktatörü) (d. 1889)

1945 - Eva Braun, Adolf Hitler'in uzun süreli hayat arkadaşı ve kısa bir süre için nikahlı eşi (d. 1912)

1956 - Alben W. Barkley, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 35. başkan yardımcısı (d. 1877)

1970 - Inger Stevens, İsveç doğumlu Amerikalı aktris (d. 1934)

1974 - Agnes Moorehead, Amerikalı aktris (d. 1900)

1982 - Lester Bangs, Amerikalı müzik eleştirmeni, yazar ve müzisyen (d. 1948)

1983 - Georges Balanchine, Gürcü asıllı Amerikalı koreograf (d. 1904)

1983 - Muddy Waters, Amerikalı müzisyen (d. 1913)

1989 - Sergio Leone, İtalyan film yapımcısı ve yönetmen (d. 1929)

1994 - Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (d. 1960)

1998 - Nizar Kabbani, Suriyeli şair, yazar ve diplomat (d. 1923)

2000 - Poul Hartling, Danimarkalı diplomat ve siyasetçi (d. 1914)

2007 - Gordon Scott, Amerikalı aktör (d. 1926)

2010 - Gerry Ryan, İrlandalı yazar, televizyon sunucusu ve haber spikeri (d. 1956)

2011 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (d. 1911)

2012 - Benzion Netanyahu, Polonya doğumlu İsrailli tarihçi ve siyonist aktivist (d. 1910)

2015 - Benjamin Earl King, Amerikalı soul şarkıcısı (d. 1938)

2015 - Henriette Ragon, bilinen ismiyle Patachou, Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1918)

2015 - Peter Nigel Terry, İngiliz oyuncu ve dublaj sanatçısı (d. 1945)

2016 - Daniel Aaron, Amerikalı yazar ve akademisyen (d. 1912)

2016 - Uwe Friedrichsen, Alman sinema ve dizi oyuncusu (d. 1934)

2016 - Harry Kroto, 1996 Nobel Kimya Ödülü'nü Robert Curl ve Richard Smalley ile paylaşan Britanyalı kimyager (d. 1939)

2017 - Belchior, Brezilyalı şarkıcı ve besteci (d. 1946)

2017 - Lorna Gray, Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2017 - Ueli Steck, İsviçreli dağcı ve tırmanış sporcusu (d. 1976)

2018 - Joel Kovel, Amerikalı yazar ve psikiyatrist (d. 1936)

2019 - Anémone, Fransız oyuncu (d. 1950)

2019 - Beth Carvalho, Brezilyalı kadın şarkıcı, besteci, dans müzisyeni ve siyasetçi (d. 1946)

2019 - Luciano Comaschi, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu (d. 1931)

2019 - Peter Mayhew, İngiliz aktör (d. 1944)

2020 - Süleyman Adamu, Nijeryalı politikacı (d. 1963)

2020 - Tony Allen, Nijeryalı baterist, besteci ve söz yazarı (d. 1940)

2020 - Óscar Chávez, Meksikalı şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aktör (d. 1935)

2020 - Jordan Cox, İngiliz ragbi birliği oyuncusu (d. 1992)

2020 - Kundanika Kapadia, Hint romancı, öykü yazarı ve deneme yazarı (d. 1927)

2020 - Rishi Kapoor, Hint Oyuncu (d. 1952)

2020 - Sam Lloyd, Amerikalı tanınmış aktör, kapella şarkıcısı ve müzisyen (d. 1963)

2020 - Jean-Marc Manducher, Fransız işadamı ve spor yöneticisi (d. 1948)

2020 - Sylvie Vincent, Kanadalı antropolog ve etnolog (d. 1941)

2020 - Yu Lihua, Tayvanlı-Amerikalı yazar ve öğretmen (d. 1931)

2021 - Claudia Barrett, Amerikalı aktris (d. 1929)

2021 - Aleksei Bespalikov, Sovyet-Rus siyasetçi (d. 1948)

2021 - Eli Broad, Amerikalı milyarder iş adamı ve hayırsever (d. 1933)

2021 - Kestutis Glaveckas, Litvanyalı siyasetçi (d. 1949)

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