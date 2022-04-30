30 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Nisan Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.04.2022 05:00 06:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR

30.04.2022 05:00 06:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR

30.04.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARŞIOVA MAHALLESİ ŞEHİT ER KAMİL DAVULCU CADDESİ 36-37-48 NOLU SOKAKLAR

30.04.2022 22:00 23:59 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR

30.04.2022 22:00 23:59 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR

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