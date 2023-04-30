30 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Fiorentina - Cremonese
03:45 Avrupa'dan Futbol
04:00 Aktüel Futbol
06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
11:00 Spor Manşet
12:30 Ne Var Ne Yok
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:40 İspanya La Liga Goller
15:50 Belçika Pro Lig Goller
15:55 Hollanda Eredivisie Goller
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol
22:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
23:00 İleri Üçlü
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023