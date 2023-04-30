30 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı

30 Nisan 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

02:00 Fiorentina - Cremonese

03:45 Avrupa'dan Futbol

04:00 Aktüel Futbol

06:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Avrupa'dan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

11:00 Spor Manşet

12:30 Ne Var Ne Yok

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:40 İspanya La Liga Goller

15:50 Belçika Pro Lig Goller

15:55 Hollanda Eredivisie Goller

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Aktüel Futbol

22:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

23:00 İleri Üçlü