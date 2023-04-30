Üye Girişi
Haberi Paylaş
30 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

30 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

30 Nisan 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çöp Adam

03:15 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

04:00 Bir Şansım Olsa

04:45 Söz

06:00 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gülseren Budayıcıoğlu Çöp Adam Star TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title