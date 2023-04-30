30 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
30 Nisan 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet: Tour De Romandie
01:00 Tirmanış Dünya Kupası
02:30 Tırmanış Dünya Kupası
04:00 Dünya Snooker Şampiyonası
06:00 Formula E
07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race
08:30 Bisiklet: Amstel Gold Race
09:30 Dünya Snooker Şampiyonası
11:00 Bisiklet: Tour De Romandie
11:45 Dünya Snooker Şampiyonası
15:00 Dünya Snooker Şampiyonası
16:30 Dünya Snooker Şampiyonası
19:30 Tırmanış Dünya Kupası
20:00 Bisiklet: Tour De Romandie
21:00 Dünya Snooker Şampiyonası