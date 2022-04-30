30 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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30 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:15 Bir İyilik Hikayesi
02:30 Sahur Bereketi
04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:30 Bir İyilik Hikayesi
05:45 Kalk Gidelim
08:55 Kuşlarla Yolculuk
09:20 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
11:10 Gönül Dağı
14:45 Kasaba Doktoru
17:45 Ramazan Günlüğü
18:30 Ana Haber
19:00 Ramazan Sevinci
20:20 Gönül Dağı
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