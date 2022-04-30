30 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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30 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
 - Güncelleme:
30 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

30 Nisan 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Bir İyilik Hikayesi

02:30 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:30 Bir İyilik Hikayesi

05:45 Kalk Gidelim

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:20 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

11:10 Gönül Dağı

14:45 Kasaba Doktoru

17:45 Ramazan Günlüğü

18:30 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Gönül Dağı

InterSinema.com / TV

Toros Dağları, İyilik, TV, Haberler

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